Пять мирных жителей пострадали в Белгородской области из-за ударов ВСУ

В результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области ранены пять мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков 10 апреля. Дроны нанесли удары по автомобилям в двух округах и по коммерческому объекту.

В Грайвороне в результате атаки FPV-дрона на коммерческий объект у одного мужчины травма грудной клетки, у другого — множественные осколочные ранения ног. Бойцы самообороны доставили их в местную ЦРБ. По оценке медиков, один из пострадавших — в тяжелом состоянии. Помимо этого, в селе Головчино Грайворонского округа от удара дрона по машине осколочные ранения получили двое мужчин. Одного из них забрали в больницу №2 Белгорода. Второму оказана медицинская помощь на месте.

В районе села Красный Октябрь Белгородского округа при атаке FPV-дрона на авто один мужчина получил осколочные ранения лица, шеи и конечностей. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в Краснооктябрьской амбулатории. Для дальнейшего лечения он будет направлен в областную клиническую больницу.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате обстрела со стороны ВСУ погибла мирная жительница.

Денис Данилов