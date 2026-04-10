При обстреле Шебекинского округа погибла мирная жительница

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ погибла мирная жительница. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Невозможно подобрать слова, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе... Выражаю искренние соболезнования семье погибшей»,— написал глава региона.

За минувшие сутки под удары ВСУ попали 11 муниципалитетов региона. По ним выпущено не менее пяти боеприпасов и 116 БПЛА. В результате один человек погиб, 11 получили ранения; повреждены 18 жилых помещений и 19 автомобилей.

Ульяна Ларионова