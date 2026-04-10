Какие сроки получали чиновники Минобороны за последний год

В апреле 2025 года к семи годам колонии строгого режима приговорили экс-заместителя начальника Генштаба — начальника Главного управления связи Минобороны Вадима Шамарина за получение взяток на сумму около 36 млн руб. от гендиректора телефонного завода «Телта» в обмен на увеличение поставок по госконтрактам для Минобороны.

В том же месяце на пять лет общего режима за мошенничество и служебный подлог при строительстве оборонительных сооружений в Запорожской области приговорили бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова.

В июле 2025 года на шесть лет общего режима осужден экс-заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров, признанный виновным в хищении 25 млн руб. у Минобороны и парка «Патриот».

В том же месяце 13 лет колонии общего режима получил экс-замминистра обороны Тимур Иванов за хищения при покупке паромов для Керченской переправы и выводе почти 4 млрд руб. из обанкротившегося банка «Интеркоммерц».

В августе 2025 года восемь с половиной лет строгого режима за взятку 10 млн руб. от подрядчика за невыполненные контракты с Минобороны получил экс-начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Денис Путилов.

В марте 2026 года на десять лет строгого режима осужден экс-заместитель командующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов за взятку в 20 млн руб., которую получил от предпринимателя за заключение контрактов на пошив фуражек и стирку белья военнослужащих.

В том же месяце к семи с половиной годам строгого режима приговорили экс-начальника 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны Константина Кувшинова. Признан виновным в хищении более 57,5 млн руб. при выполнении госконтракта и в получении взятки.