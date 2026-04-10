Суд возвратил «Выбору» жалобу на отмену сделки по приватизации земли в Воронеже

19-й арбитражный апелляционный суд возвратил жалобу воронежского ООО «СЗ “Выбор-Юг”» (принадлежит ООО «СК “Выбор”», входит в группу компаний «Выбор» бывшего депутата воронежской облдумы Александра Цыбаня) на решение первой инстанции. В ней застройщик пытался оспорить отмену сделки по передаче ему земли на улице Тимирязева в Воронеже без торгов. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

О поступлении апелляционной жалобы стало известно 3 апреля. В ней структура ГК «Выбор» оспаривала решение Арбитражного суда Воронежской области от 3 марта по иску прокуратуры региона. В надзоре сообщали, что основанием для заключения спорного договора купли-продажи без торгов стало расположение на участке площадью 5,4 тыс. кв. м двух объектов недвижимости застройщика. При этом одно из строений площадью 1,8 тыс. кв. м на дату заключения договора фактически отсутствовало на участке. Управление Росимущества по региону включило его в документ без законных оснований.

После этого ООО «СЗ “Выбор”» получило землю, как посчитали в прокуратуре, несоразмерную для обслуживания строения на 499 кв. м. При этом, уверены правоохранители, обслуживать имеющийся объект недвижимости и использовать участок по целевому назначению не планировалось.

Об итогах работы «Выбора» и других воронежских застройщиков в 2025 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова