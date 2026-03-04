Отменена сделка по передаче «Выбору» земли в Воронеже без торгов

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск прокуратуры региона и признал недействительной сделку по приватизации в пользу ООО СЗ «Выбор» (входит в ГК «Выбор» бывшего депутата воронежской облдумы Александра Цыбаня) участка на улице Тимирязева в облцентре. Его площадь составляет 5,4 тыс. кв. м. Об этом сообщили в надзоре.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установили в прокуратуре, основанием для заключения оспариваемого договора купли-продажи без торгов стало расположение на участке двух объектов недвижимости застройщика. При этом одно из строений площадью 1,8 тыс. кв. м на дату заключения договора фактически отсутствовало на участке. Управление Росимущества по региону включило его в документ без законных оснований. После этого ООО СЗ «Выбор» получило без торгов землю, как считает прокуратура, несоразмерную для обслуживания строения на 499 кв. м. При этом, уверены правоохранители, и этот объект недвижимости обслуживать не планировалось, использовать участок по целевому назначению — тоже.

«При предоставлении земельного участка публичной собственности без торгов уполномоченным органом не учтена реальная потребность в данном земельном участке, исходя из назначения объекта недвижимости, расположенного на участке, градостроительных и иных требований, предъявляемых к эксплуатируемым объектам недвижимости»,— считают в надзоре.

В пресс-службе «Выбора» «Ъ-Черноземье» сообщили, что не согласны с решением арбитража и планируют «отстаивать свои интересы и обжаловать судебный акт». «До завершения производства по делу детали разбирательства не раскрываются»,— добавили представители девелопера.

Алина Морозова