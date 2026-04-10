Шохин призвал ЦБ опустить ставку до 10%

Для восстановления экономики и увеличения инвестиций Центробанку стоит опустить ключевую ставку до 10%, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его мнению, ЦБ медленно снижает ставку. «Для экономики, для восстановления инвестиций этого недостаточно. Для восстановления инвестиций надо где-то ближе к 10% уже спускаться. А то, что восстанавливать инвестиции пора, об этом свидетельствуют и темпы роста ВВП в последние месяцы», — пояснил глава РСПП (цитата по ТАСС).

Банк России начал снижать ключевой ставку с 6 июня 2025 года. Тогда регулятор опустил ее с 21% до 20% годовых. Следом, в период с июня 2025 года по март 2026 года, регулятор постепенно снизил ставку с 20% до 15% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина поясняла, что резкое снижение ставки привело бы к гиперинфляции или к резкому росту цен.