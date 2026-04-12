Сегодня исполняется 51 год спецпредставителю президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор Большого театра, художественный руководитель—директор Мариинского театра Валерий Гергиев:

— Дорогой Кирилл Александрович! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Ваше имя сегодня по праву ассоциируется не только с крупными инвестиционными проектами, но и с созданием новых мостов между странами и культурами. Я с благодарностью вспоминаю наше сотрудничество, благодаря которому оркестр Мариинского театра впервые выступил в Саудовской Аравии — событие, которое стало важным шагом в развитии культурного диалога и открыло новую страницу в восприятии российской культуры на Ближнем Востоке. Вы умеете видеть за экономикой более широкий смысл — пространство доверия, взаимного уважения и долгосрочного партнерства. Желаю Вам здоровья, энергии и новых масштабных проектов, которые будут укреплять позиции России в мире. С искренним уважением, Валерий Гергиев.

