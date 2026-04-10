Прокуратура назвала причины прорыва плотины в Дагестане

Собственник и эксплуатирующие организации Геджухского водохранилища не обеспечили безопасную эксплуатацию, что привело к прорыву плотины, заявили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре по итогам проверки.

Материалы проверки направлены в следственное управление СКР по Республике Дагестан для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статьям «нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации объекта» (246 УК) и «халатность» (293 УК).

В конце марта в регионе прошли ливни, размывшие берега рек. 5 апреля началась вторая волна паводка. Прорыв плотины Геджухского водохранилища произошел 5 апреля, погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс. жителей. С 7 апреля в Дагестане действует режим ЧС. МЧС направило в подтопленные районы дополнительно 100 спасателей.

