Сегодня отмечает день рождения олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы в танцах на льду, заслуженный мастер спорта РФ Татьяна Навка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Навка

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Татьяна Навка

Ее поздравляет серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы в танцах на льду, хореограф, продюсер Илья Авербух:

— Очень рад поздравить с днем рождения такого талантливого и уникального человека и личность, дорогая Татьяна! Я всегда с любовью и благодарностью вспоминаю многие годы, когда мы вместе работали и творили на проекте «Ледниковый период», создавали такие большие спектакли, как «Кармен» и «Огни большого города». С особой теплотой, которая со мной навсегда, возвращаюсь к вашему выступлению с Романом Костомаровым на моем юбилее с той великолепной программой «Кармен», которая подарила восторженным зрителям и стране золото Олимпиады в Турине-2006. Хочу пожелать тебе, Татьяна,— такому энергичному и целеустремленному человеку — продолжать покорять различные вершины. Думаю, что еще не раз мы с тобой поработаем в совместных проектах. С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»