Фигурантов дела о хищении 8 млрд руб. «Роскомснаббанка» отдадут под суд

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о хищении и растрате средств ПАО «Роскомснаббанка». Всего по делу проходят восемь фигурантов, пять из них окажутся на скамье подсудимых. Рассматривать дело будет Ленинский районный суд Уфы, сообщили в надзорном ведомстве.

Обвинения предъявили:

Бывшему предправления «Роскомснаббанка» Флюру Галлямову и его заместителю Иреку Такиуллину;

Начальнику управления кредитования банка Руслану Шайхутдинову и его заместителю Наилю Шаймуратову;

Члену совета директоров банка Ире Латыповой;

Бенефициару ГК «Первый трест» Рифату Гарипову;

Гендиректору ООО «Квант» и фактическому главе службы безопасности «Первого треста» Роберту Габитову;

Гендиректору ООО «Первый трест недвижимость» Максиму Еремину;

По версии следствия, фигуранты вместе с другими сотрудниками банка и «Первого треста» оформили кредиты на подконтрольных им заемщиков в 2011-2019 годах. При этом они знали, что у заемщиков была сомнительная платежеспособность. В результате банк потерял более 8 млрд руб.

Кроме того, в 2018-2019 годах Галлямов, Латыпова, Гарипов, Такиуллин, Шайхутдинов, Еремин и гендиректор ООО «Золотой запас» Жанна Глобенко заключили договоры с рядом фирм через инвестиционную платформу «Золотого запаса». Позже они похитили деньги более чем у 1,6 тыс. граждан, сумма ущерба превысила 690 млн руб.

Жанне Глобенко ранее вынесли обвинительный приговор. Галлямов, Гарипов и Латыпова скрылись от следствия, их объявили в международный розыск. Следствие продолжает искать других фигурантов дела.

