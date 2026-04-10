Вице-спикер ЗакСа Петербурга предлагает ограничить проезд СИМ в Приморском районе

Заместитель председателя парламента Санкт-Петербурга Николай Бондаренко предлагает ввести дополнительные ограничения для электросамокатов, электровелосипедов и других видов средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Приморском районе города. Депутат считает необходимым запретить проезд электротранспорта по зеленым территориям местного значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Бондаренко предлагает ввести дополнительные ограничения для СИМ в Приморском районе Петербурга

Николай Бондаренко провел встречу с главами администраций муниципальных образований района и выяснил, что «практически для всех муниципалитетов» актуальна проблема СИМ на зеленых территориях, на которых в том числе находятся детские и спортивные площадки.

«Договорились, что администрации МО подготовят перечень территорий, на которых, по их мнению, необходимо ограничить проезд СИМ»,— написал парламентарий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

После того как список будет готов, господин Бондаренко намерен направить его в комитет по транспорту, чтобы тот ввел соответствующие ограничения.

В среду спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский предложил запретить пользователям электросамокатов ездить по тротуарам.

Сезон электросамокатов в Петербурге стартовал 26 марта. Комтранс и кикшеринговые компании ежегодно подписывают соглашение о соблюдении правил пользования СИМ. Его основные пункты остались неизменными: продолжают действовать ограничения по скорости в 20 км/ч. В 175 локациях, среди которых территории возле 13 станций метро — 15 км/ч, еще в семи — 10 км/ч. Кроме того, в городе нельзя передвигаться на электросамокатах в Летнем саду, на Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской площадях, Невском проспекте, Дворцовой набережной — всего 36 «запретных зон».

Надежда Ярмула