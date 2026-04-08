Спикер ЗакСа Петербурга Бельский предложил запретить самокатчикам ездить по тротуарам

Председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский предложил запретить пользователям электросамокатов ездить по тротуарам.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Если возвращаться к самокатам и тем более курьерам, то, конечно, это должно уходить с наших тротуаров. Правила должны быть едиными для всех. Мы заботимся о безопасности наших жителей, а сбил их курьер или подросток — это значения не имеет»,— высказал свое мнение Александр Бельский после пленарного заседания 8 апреля.

Журналисты поинтересовались, не собьют ли самокатчиков на проезжей части.

«Вполне возможно! Если ты не можешь ездить на самокате, у тебя нет прав той или иной категории, то по тротуару ты тем более не можешь ездить. Как показывает практика, ты ездить на них не умеешь. Скорость личного самоката может превышать 80 км/ч. Другое дело, что город должен к этому готовиться — должна появиться инфраструктура, чтобы самокаты могли безопасно передвигаться по проезжей части вместе с автомобилистами. Пока этой инфраструктуры нет. Я знаю, что правительство города озадачено этим вопросом»,— ответил господин Бельский.

На пленарном заседании депутаты поддержали идею направить обращение к министру транспорта РФ Андрею Никитину с просьбой ужесточить требования использования электросамокатов и электровелосипедов. Основная идея — запретить курьерам ездить по тротуарам и ввести административную ответственность «с повышенными санкциями по сравнению с обычным пользователем» за нарушение правил, а также обязать службы доставки маркировать транспорт специальными знаками.

Надежда Ярмула