Температура в Москве вернется к апрельской норме в выходные

Погода в Московском регионе станет ближе к климатической норме апреля уже в выходные дни на этой неделе, сообщила «Интерфаксу» ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. Осадки ослабеют, температура повысится после холодных дней с мокрым снегом и дождем.

«Такие возвраты холодной погоды весной в апреле после такого хорошего тепла — это обычное дело. И вся эта погода укладывается в пределы климата, температура у нас около нормы»,— пояснила госпожа Макарова. Суббота принесет небольшое потепление, в воскресенье оно станет более заметным.

11 апреля ожидается до +8 — +10 °C днем, ночью +2 — +4 °C, по области до 1 °C. В воскресенье температура составит +11 — +13 °C, местами пройдут дожди. В начале недели сохранится преимущественно сухая погода, во вторник прогнозируются осадки.

Со среды до пятницы ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Температура удержится в пределах +10 — +15 °C днем, что соответствует обычным значениям для второй декады апреля.

9 и 10 апреля в столице прошли осадки в виде мокрого снега с дождем. Температура держалась на уровне +2 — +6 °C, что на 3–4 градуса ниже климатической нормы. Эти дни стали самыми холодными за неделю.