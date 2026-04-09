Пик холодов в Москве придется на 9 и 10 апреля

Самыми холодными днями в Москве на этой неделе станут 9 и 10 апреля. В столичном регионе ожидаются мокрый снег с дождем, порывистый ветер до 15 метров в секунду, а температура воздуха опустится до +4 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В четверг в Москве облачно, временами осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура на три-четыре градуса ниже климатической нормы», — рассказал господин Леус «РИА Новости». По его словам, температура воздуха в столице составит от +2 до +4 градусов, в Подмосковье — от 0 до +5 градусов.

По данным Гидрометцентра России, 10 апреля в столичном регионе также ожидается снег с дождем, а температура воздуха будет варьироваться от +4 до +6 градусов. Михаил Леус отметил, что погода начнет улучшаться в субботу, в городе заметно потеплеет.