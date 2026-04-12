Недолеченный долг

Производителю лекарств «Онкотаргет» грозит банкротство. О намерении обратиться в суд с соответствующим заявлением сообщил один из его кредиторов, выкупивший не погашенный фармкомпанией валютный заем. В «Онкотаргете», связанном с «Аксельфармом», известном на рынке многочисленными патентными спорами, утверждают, что его финансовой устойчивости ничто не грозит.

О намерении подать в арбитражный суд заявление о банкротстве «Онкотаргета» заявил Ваге Кирокасян (ранее был совладельцем сейчас ликвидированного ООО «Имбайер»), обнаружил “Ъ” на «Федресурсе». Связаться с предпринимателем не удалось.

В «Онкотаргете» заявили “Ъ” о планах погасить задолженность перед кредитором в 2026 году.

Сумму долга в компании не раскрыли, сославшись на коммерческую тайну. Для возбуждения процедуры банкротства юрлица сумма требований должна составлять не менее 2 млн руб., напоминает юрист адвокатского бюро КИАП Анна Андреева.

ООО «Онкотаргет», согласно СПАРК, зарегистрировано в 2019 году. Бенефициары — Николай Уваров (50%), Наталья Треушникова (25%), Анастасия и Ростислав Михайловы (по 12,5%). В 2025 году компания получила 3,7 млрд руб. выручки, что почти на 70% больше год к году. Чистая прибыль выросла в семь раз, превысив 1,5 млрд руб. В январе—феврале 2026 года компания в рознице и на госторгах продала 7,93 тыс. упаковок своих препаратов на 91,97 млн руб., год назад — 3,51 тыс. и 48 млн руб. соответственно, по данным DSM Group.

Производственный комплекс «Онкотаргета» находится в технополисе «Москва», где выпускается около 40 препаратов, более 80% которых входят в перечень жизненно важных.

Часть препаратов «Онкотаргет» производит по соглашению с «Аксельфармом», известным по многочисленным патентным спорам и столкнувшимся с риском прекращения работы из-за высоких штрафов (см. “Ъ” от 6 апреля). Для «Аксельфарма» «Онкотаргет» производит в том числе противоопухолевые «Акситиниб», «Осимертиниб», «Бозутиниб» и «Руксолитиниб». Связаны компании и через акционеров: «Аксельфарм» тоже принадлежит господам Уварову и Михайловым. Более того, у компаний один гендиректор — Георгий Торчинов.

Как следует из материалов Пресненского районного суда Москвы, с которым ознакомился “Ъ”, Ваге Кирокасян выкупил долг «Онкотаргета» у другого физлица в январе 2023 года.

Физлицо предоставило компании валютный заем под 7% годовых. Вернуть долг компания должна была к маю 2023 года, но не сделала этого. При этом уведомление о переуступке долга вместе с требованием о его погашении новый кредитор направил компании только в апреле 2024 года. Не получив от должника денег, он на следующий же день подал иск в суд.

Топ препаратов, производимых компанией «Онкотаргет», по выручке от продаж в России в январе—феврале 2026 года Бренд Доля (%) «Фулвестрант» 68,83 «Лапатиниб» 17,92 «Сорафениб» 6,74 «Доцетаксел» 6,39 «Вилдаглиптин» 0,07 «Дексмедетомидин» 0,05 Источник: DSM Group.

Представитель «Онкотаргета» в суде заявлял, что считает соглашение о переуступке долга подложным, но суд счел этот довод бездоказательным. Не была принята в качестве доказательства по делу и копия соглашения между компанией и первым кредитором, по которому срок займа продлевался до мая 2024 года. Сам кредитор сообщал, что он такого соглашения не подписывал, а найти подлинник документа для анализа ни суду, ни участникам дела так и не удалось. Учитывая все это, суд признал требования Ваге Кирокасяна к «Онкотаргету» обоснованными.

В «Онкотаргете» пояснили “Ъ”, что пока не смогли погасить долг, потому что в первом квартале 2026 года были более приоритетные траты, например, выплата зарплат и налогов.

Формальное право обратиться в суд с заявлением о банкротстве компании у кредитора есть, признают в «Онкотаргете». Однако реальных признаков несостоятельности у фармпроизводителя сейчас не фиксируется, настаивают там.

Однако, как сказано в пояснении к бухгалтерской отчетности «Онкотаргета» по итогам 2025 года, риски прекращения работы компании все же есть — они связаны с высокой долговой нагрузкой. Согласно СПАРК, в 2025 году кредиторская задолженность составляла 327 млн руб., при этом общие долгосрочные и краткосрочные обязательства в сумме достигли 3,8 млрд руб. Долги возникли из-за инвестиций в производство в прошлые годы, поясняется в отчетности компании.

Виктория Колганова