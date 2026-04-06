Онкопрепаратам не хватило на защиту

Скандально известный производитель противоопухолевых дженериков «Аксельфарм» может приостановить работу из-за штрафов Федеральной антимонопольной службы, полученных в рамках патентных споров. Их размер достиг 2,08 млрд руб. Оспорить взыскания будет проблематично, найти на них деньги — тоже. В 2025 году «Аксельфарм» зафиксировал чистый убыток в 1,3 млрд руб., расплатившись с долгами бывшей структуры «Нативы».

«Аксельфарм» может остановить работу, говорится в аудиторском заключении к годовой отчетности компании. Из-за штрафов со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на 2,08 млрд руб. размер обязательств компании может превысить стоимость ее активов. Если оспорить предписания не удастся, продолжить работу она не сможет, следует из текста. В самом «Аксельфарме» “Ъ” пояснили, что описание аудитором возможных рисков не означает неизбежности их наступления.

«Аксельфарм» существует с 2018 года. Основным собственником бизнеса выступает Николай Уваров: ему принадлежит 95,45% в компании. Еще по 1,13% в ООО «Аксельфарм» у Ростислава и Анастасии Михайловых. Компания выпускает преимущественно противоопухолевые препараты для онкологических больных. Всего в портфеле 30 наименований.

На фармацевтическом рынке «Аксельфарм» стал известен благодаря спорам, связанным с выпуском дженериков. Речь в том числе об аналогах препаратов Pfizer и AstraZeneca. Именно жалобы оригинаторов на нарушение конкуренции при их выпуске стали причиной взысканий со стороны ФАС. Правомерность штрафа на 517 млн руб. в марте 2026 года подтвердил Верховный суд, а претензии на 1,57 млрд руб. пока оспариваются в кассации. В самом «Аксельфарме» настаивают, что деятельность компании осуществляется в строгом соответствии с законодательством.

Найти средства на выплаты компании, вероятно, будет проблематично. В 2025 году выручка ООО «Аксельфарм» составила 1,4 млрд руб., сократившись более чем в два раза год к году. Компания зафиксировала чистый убыток в 1,3 млрд руб. против прибыли в 767 млн руб. годом ранее. Этот результат, согласно материалам, связан с необходимостью погасить налоговую недоимку за банкротящееся ООО «Спектр», частью портфеля которого сейчас управляет «Аксельфарм».

До 2022 года ООО «Спектр» было известно под брендом «Натива», который на рынке связывали с «Фармстандартом» Виктора Харитонина. Структура патентовала модификации популярных препаратов и выводила их в продажу до окончания патентной защиты оригинального средства. Это приводило к многочисленным претензиям со стороны оригинаторов, и в 2023 году компания прекратила работу. На конец 2025 года кредиторская задолженность «Спектра» составляла 4,1 млрд руб.

Викрам Пуния, президент ГК «Фармасинтез», 19 февраля, в интервью “Ъ”: «Такова ситуация на российском рынке в целом: за последние годы появилось очень много компаний, выпускающих дженерики».

В самом «Аксельфарме» рассчитывают компенсировать возникшие из-за «Спектра» потери: компания намерена заявить свои требования в рамках конкурсного производства. Другим источником финансовых поступлений в этом году может стать вывод на рынок новых высокодоходных препаратов, отмечают там.

Главный юрисконсульт «СберПраво» Дмитрий Крылов говорит, что оспорить подтвержденный ВС штраф крайне сложно, а шансы добиться отмены другого предписания при наличии негативного прецедента минимальны. Эксперт обращает внимание на существенные репутационные риски, которые производитель уже понес из-за многочисленных взысканий. Выходом для компании из сложившейся ситуации господин Крылов считает докапитализацию со стороны собственников.

Арбитражный управляющий Антон Бусыгин оценивает шансы «Аксельфарма» на продолжение работы как небольшие: после затяжных патентных споров компании вряд ли удастся получить лицензии на выпускаемые препараты, а значит, и продолжить формировать выручку. Если не получится провести радикальную реструктуризацию, банкротство станет единственным законным инструментом защиты менеджмента от субсидиарной ответственности, рассуждает он. Хотя для кредиторов этот сценарий вряд ли окажется выгодным. Имущества не хватит на покрытие долгов, а бюджет лишится крупного налогоплательщика, отмечает партнер юрфирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов.

Виктория Колганова