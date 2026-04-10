Девелопер «Эталон» ввел новое производство в индустриальном парке «Горелово»

Девелоперская группа «Эталон» ввела в эксплуатацию предприятие по производству префаб-конструкций в индустриальном парке «Горелово» в Ленинградской области. Новый объект позволит компании обеспечить себя материалами для формирования теплового контура зданий и снизить зависимость от подрядчиков, сообщили в компании.

Площадь производственного комплекса составляет 10 тысяч кв. метров. На текущем этапе мощность предприятия превышает 700 комплектов в месяц, при этом в перспективе ее планируют увеличить до 2 тысяч изделий.

Кроме того, в 2026 году на площадке намерены запустить производство объемно-блочных конструкций общей площадью 13 тысяч кв. метров. Здесь будут выпускать архитектурные и конструктивные модули с возможностью полной чистовой отделки. Проектная мощность составит около 1 тысячи блоков ежегодно, причем до половины продукции планируется реализовывать сторонним заказчикам.

Изначально инвестиции в проект оценивались примерно в 1 млрд рублей, однако впоследствии их объем вырос до 2,8 млрд рублей. Ранее предполагалось, что предприятие начнет работу в 2022 году, а первый проект в сфере модульного домостроения будет реализован в начале 2023 года.

