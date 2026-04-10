Dolce без Gabbana

Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana и рассматривает возможность продажи своей доли, пишет Bloomberg. 63-летнему дизайнеру принадлежит около 40% акций. Он подал в отставку еще в декабре. В самой компании это называют естественной эволюцией организационной структуры и системы управления и отмечают, что кадровые изменения не повлияют на творчество Стефано Габбаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alessandro Garofalo / File Photo / Reuters Фото: Alessandro Garofalo / File Photo / Reuters

Новым руководителем модного дома может стать бывший гендиректор Gucci Стефано Кантино, допускают источники Bloomberg. Как изменится итальянский модный дом? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с руководителем практики fashion and luxury адвокатского бюро Nordic Star Анной Заброцкой:

«Я бы сказала, что это ожидаемое решение, потому что в крупных домах со временем происходит разделение ролей, в том числе в рамках корпоративного управления и креативной части. Здесь мы видим смену именно роли в корпоративном управлении. Стефано Габбана никуда не уходит из бизнеса как такового, он все равно остается ключевой фигурой в креативной части. Здесь говорить о смене ДНК бренда достаточно преждевременно. Речь идет именно о смене достаточно формальной позиции в совете директоров. Кто ее займет? Есть предположение, что фигура из другого модного дома.

Дизайнеры Дольче и Габбана остаются у руля креатива, и идентичность бренда, скорее всего, будет сохранена.

А вот в бизнес-подходе, возможно, наметились определенные изменения. Мы знаем, что люксовая индустрия сейчас переживает некоторые турбулентные моменты. Возможно, речь идет о том, что бизнесу нужно больше дисциплины, требуются более четкое разделение функций и осторожная коммуникационная политика, что для Dolce & Gabbana было чувствительной темой. Для клиентов и поклонников бренда вряд ли что-то изменится критично. Для юристов, инвесторов, бизнес-сообщества это как раз может быть сигналом, что компания постепенно взрослеет и трансформируется».

Как добавляет Bloomberg, в последние годы на рынке роскоши глобальный спад спроса. По информации агентства, долг Dolce & Gabbana составляет €450 млн, и треть от этой суммы компания планирует привлечь за счет инвестиций. В том числе и это могло быть причиной кадровых перестановок компании, считает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс:

«Место председателя занял Альфонсо Дольче, брат Доменико, которые владеет 16,5% акций компании. Он уже отвечал за операционное управление бизнесом, реализацию операционных работ, но теперь получает и право стратегического руководства. То есть он сможет принимать решения по инвестиционным шагам и привлечению стороннего капитала, его полномочия таким образом расширены.

При этом точная стоимость Dolce & Gabbana неизвестна, поскольку это частная компания. Можно только опираться на такие точки, как выручка, операционные результаты, которые отрицательны. Если смотреть на первый показатель, то при худшем сценарии стоимость компании можно оценивать в пределах около €250 млн, при лучшем — до €700 млн. С учетом долга, условно, серединка составит €500 млн».

Среди основных причин кризиса на рынке люкса аналитики выделяют замедление экономического роста в Китае, а также стремление состоятельных клиентов экономить на расходах.

Анна Кулецкая