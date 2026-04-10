Cборные России и Сербии проведут турнир по паделу в Москве

В ближайшие выходные в Москве состоится первое домашнее выступление сборной России по паделу. Российские спортсмены примут участие в турнире, где из соперниками будут игроки сборной Сербии. Каждая команда будет представлена восемью мужчинами и шестью женщинами. В субботу, 11 апреля, россияне и сербы проведут матчевую встречу — четыре игры с участием мужских пар и три — с участием женских, а в воскресенье, 12 апреля, пройдет турнир смешанных пар.

Накануне соревнований в Министерстве спорта РФ состоялась встреча с участием заместителя министра спорта РФ, заместителя председателя Олимпийского комитета России Александра Никитина. Федерацию падела России (ФПР) представляли ее президент Алексей Золотарев, генеральный директор Алексей Сорокин, спортивный директор и тренер сборной Владимир Осипов, а Федерацию падела Сербии (ФПС) — президент Джордже Мияилович, председатель совета директор Александар Радивоевич и член совета директоров Игор Гайич.

Александр Никитин подчеркнул, что скорость развития падела в России точнее всего характеризует слово «фурор». «По данным профильных исследований, количество человек, которые провели хотя бы одну игру в падел 2025 году, составило более 100 тыс», — сказал господин Никитин. По его мнению, дополнительный импульс к развитию падела может дать включение этого вида спорта программу Олимпиады 2032 года в Брисбене. Данный вопрос будет обсуждаться в июне на сессии Международного олимпийского комитета.

Выступающие отметили, что развитие отношений между федерациями падела двух стран гармонично развиваются. Начиная с прошлого года российские игроки регулярно выступают на международных турнирах в Сербии, а сербские приезжают на соревнования Российского падел-тура. Представители ФПС заявили, что рассматривают возможность выступления сборной России в новом командном турнире — «Балканском кубке», а также пригласили российских мастеров падела принять участие в программе выставки «Экспо-2027», которая пройдет через год в Белграде.

Евгений Федяков