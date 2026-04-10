Сотрудницу соцзащиты в Петербурге обвинили в хищении у контрактников

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест до 6 июня сотрудницу отделения соцпомощи для бездомных Индиру Севостьянову. Ее обвинили в мошенничестве по делу о хищении средств у контрактников ВС РФ. Об этом сообщили в городской пресс-службе судов.

Фигурантка работала в СПб ГБУЗ «КЦ СОН Адмиралтейского района». Следствие предполагает, что Севостьянова нашла двух граждан, готовых заключить контракт с Минобороны. После этого она убедила их передать банковские карты, куда приходили выплаты, и похитила с них не менее 12,7 млн руб.

Следствие просило арестовать обвиняемую. Суд не удовлетворил ходатайство следователя с учетом личности обвиняемой. Судья также счел неубедительными аргументы о том, что госпожа Севостьянова может помешать расследованию дела.

