В Петербурге помогавшую бездомным сотрудницу соцзащиты обвинили в хищении денег контрактников

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) отправил под домашний арест специалиста Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦ СОН) Адмиралтейского района Индиру Севостьянову, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Суд отправил под домашний арест специалиста Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦ СОН) Адмиралтейского района Индиру Севостьянову

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Госпожа Севостьянова, занимавшаяся в КЦ СОН помощью бездомным, по версии следствия, ввела в заблуждение двух граждан, заключивших контракты с Министерством обороны России: она якобы убедила их передать ей банковские карты, на которые перечислялись положенные военнослужащим выплаты. Получив доступ к счетам, фигурантка списала с них более 12 млн рублей, говорится в материалах дела.

Специалистку соццентра задержали накануне. Суд, рассматривая поступившее ходатайство о заключении под стражу, избрал более мягкую меру пресечения, приняв во внимание характеристику личности обвиняемой и отсутствие убедительных доказательств того, что она может воспрепятствовать расследованию.

Отметим, что в 2022 году за свою работу с лицами без определенного места жительства Индира Севостьянова удостоилась из рук губернатора Александра Беглова награды — почетного знака «За милосердие». Примечательно и то, что поздравил ее тогдашний глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук, который сам в настоящее время проходит по коррупционному делу о получении взятки от предпринимателя Евгения Луганского.

Андрей Кучеров