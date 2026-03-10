Freedom Holding купит 99,32% акций Turkish Bank

Международная финансовая группа Freedom Holding выкупит 99,32% акций Turkish Bank у холдинга Ozyol Holding и Национального банка Кувейта. Об этом сообщает казахстанское издание «Курсив». Сумма сделки не уточняется.

Сделка должна получить одобрение регулирующих органов Турции. В периметр входит турецкий актив, но не подразделения материнской Turkish Bank Group в Великобритании и на Кипре. После закрытия сделки холдинг Freedom намерен инвестировать в цифровую трансформацию банка, обновить технологии и расширить продуктовую линейку, сфокусировавшись на розничных клиентах, а также на малом и среднем бизнесе (МСБ).

На конец 2025 года активы Turkish Bank составили 8,8 млрд турецких лир ($205 млн), а капитал оценивался в 1 млрд лир ($25 млн). Среди банков Турции он занимал 39 место из 54 по размеру активов ($178 млн на конец 2024 года). «Курсив» отмечает, что покупка турецкого банка «дополняет строящуюся инфраструктуру холдинга в регионе». Freedom Finansal Hizmetler уже получила разрешение регулятора на открытие в Турции брокерской компании Freedom Yatirim.