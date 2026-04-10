В Новороссийске перекроют дорогу из-за ремонта трубопровода
В Новороссийске на сутки ограничат движение транспорта от улицы Кутузовская до улицы Шиллеровская. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.
Ограничения движения вводятся с 08:00 12 апреля до 08:00 13 апреля на участке от дома №3 по улице Кутузовская до улицы Шиллеровская. На данном отрезке будут производиться работы по замене участка трубы для реконструкции ТГВ первой и второй очереди.
Жителей Новороссийска призвали заранее планировать альтернативные маршруты.