В Новороссийске перекроют дорогу из-за ремонта трубопровода

В Новороссийске на сутки ограничат движение транспорта от улицы Кутузовская до улицы Шиллеровская. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Ограничения движения вводятся с 08:00 12 апреля до 08:00 13 апреля на участке от дома №3 по улице Кутузовская до улицы Шиллеровская. На данном отрезке будут производиться работы по замене участка трубы для реконструкции ТГВ первой и второй очереди.

Жителей Новороссийска призвали заранее планировать альтернативные маршруты.

Кристина Мельникова