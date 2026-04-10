Стэнфордский университет признали нежелательной организацией в России

Минюст внес Стэнфордский университет в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Соответствующая запись появилась в реестре.

Фото: Noah Berger / Reuters

Генпрокуратура приняла это решение 26 марта. В марте в тот же список включили Калифорнийский университет в Беркли.

Статус нежелательной организации присваивают в случае угрозы основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства. Деятельность таких организаций в России запрещена, за нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Новости компаний Все