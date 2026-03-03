Минюст включил Калифорнийский университет в Беркли в список нежелательных организаций

Минюст России внес Калифорнийский университет в Беркли из США в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Noah Berger / Reuters Фото: Noah Berger / Reuters

В тот же список сегодня была включена Российско-американская ассоциация ученых (RASA). Решение принято после того, как 16 февраля Генпрокуратура признала нежелательной деятельность университета, а 17 февраля — RASA.

Статус нежелательной присваивается иностранным и международным неправительственным организациям, если их работа может создать угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства. Таким структурам запрещена деятельность в России. За нарушение запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.