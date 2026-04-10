Владелец бывшего завода IKEA в Ленобласти в 2025 году увеличил выручку на 11%

Сыктывкарская компания «Лузалес», специализирующаяся на производстве пиломатериалов и мебели, по итогам 2025 года нарастила выручку на 11,3% — до 10,3 млрд рублей. Однако предприятие зафиксировало чистый убыток в размере 320,3 млн рублей, тогда как годом ранее получило прибыль в 39,6 млн рублей. Отмечается, что в 2023 году «Лузалес» приобрела два бывших актива шведской IKEA — предприятия в Тихвине и Кировской области.

Сыктывкарская компания «Лузалес» по итогам 2025 года нарастила выручку на 11,3%

Сыктывкарская компания «Лузалес» по итогам 2025 года нарастила выручку на 11,3%

Сыктывкарская компания «Лузалес» по итогам 2025 года нарастила выручку на 11,3%

Себестоимость продаж ООО увеличилась на 5,3% и составила 5,9 млрд рублей. При этом валовая прибыль выросла на 20,7% — до 4,4 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства компании за год сократились на 37,2%, достигнув 4,04 млрд рублей. В то же время краткосрочные обязательства значительно выросли — в 1,8 раза, до 8,2 млрд рублей.

Вскоре после сделки по покупке бывших заводов IKEA новым собственником предприятия возобновили работу. На этих площадках компания выпускает мебель, включая продукцию для образовательных учреждений.

Матвей Николаев

