Суд приговорил двух женщин к 12 и 13 годам колонии по делу о госизмене

Двух жительниц Запорожской области приговорили к срокам 12 и 13 лет колонии общего режима по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

По версии обвинения, жительница Токмака в мае 2024 года через приложение украинского банка перевела военнослужащему ВСУ 1 тыс. гривен (2299 руб.). Суд назначил женщине 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на год.

Еще одну жительницу Токмака приговорили к 13 годам в колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Суд признал женщину виновной в госизмене, посчитав, что с декабря 2023 по июнь 2025-го она перевела украинской армии суммарно 24 220 руб. на покупку экипировки и снаряжения, а также призывала в соцсетях помогать ВСУ.

Александр Дремлюгин, Симферополь