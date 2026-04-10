Книгу иноагента Ходорковского внесли в реестр экстремистских материалов

Книга «Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров» бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского (объявлен иностранным агентом) внесена в перечень экстремистских материалов, следует из данных Минюста.

Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) в 2023 году

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) в 2023 году

Решение о признании книги экстремистским материалом принял Московский городской суд 6 февраля. В книге рассматриваются способы достижения демократических преобразований в России.

ФСБ в октябре 2025 года возбудила уголовное дело в отношении господина Ходорковского (объявлен иностранным агентом) по статьям о создании террористического сообщества и насильственном захвате власти (ст. 278 и 205.4 УК). В деле также фигурируют 22 участника «Антивоенного комитета России» (террористическая организация, запрещена в РФ). Кроме того, в отношении него возбуждено дело о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК).