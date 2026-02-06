Суд в Москве признал экстремистской книгу иноагента Ходорковского
Мосгорсуд признал экстремистским материалом книгу «Как убить дракона», написанную бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским (признан иноагентом). Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Иск о признании книги экстремисткой подал зампрокурора города Москвы. Причины — в материале агентства не уточняются.
Полностью название книги звучит так: «Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров». В ней автор рассуждает о том, как добиться демократических преобразований в России.
В октябре 2025 года ФСБ возбудила в отношении бизнесмена уголовное дело по статьям о создании террористического сообщества и насильственном захвате власти (ст. 278 и 205.4 УК). Помимо бывшего предпринимателя, в деле фигурируют еще 22 члена «Антивоенного комитета России» (признан в РФ нежелательной организацией). ФСБ утверждала, что комитет стремился объединить «разнородные протестные силы протестного сообщества». В отношении господина Ходорковского (иноагент) также возбуждено дело о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК).