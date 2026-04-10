Минюст объявил иноагентом внука писателя Алексея Толстого Ивана

Минюст России включил в реестр иностранных агентов пятерых человек, а также одну организацию. В реестр попал внук писателя Алексея Толстого — журналист и филолог Иван Толстой (иноагент). Об этом сообщается на сайте министерства.

В реестр иноагентов также были включены:

электоральный эксперт Роман Удот;

активистка Лилия Вежеватова;

общественный деятель Ризван Кубакиев;

создатель сообщества «Азиаты России» Василий Матенов;

проект «Татар Шурасы».

Согласно пресс-релизу Минюста, господин Толстой (иноагент) выступал против проведения спецоперации на Украине, а также распространял ложную информацию о решениях и политике органов публичной власти России. Журналист участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, сообщили в ведомстве. Сейчас Иван Толстой (иноагент) живет за границей.

Иван Толстой (иноагент) писал для журнала «Звезда» (1989—1990 годы), работал корректором в еженедельнике «Русская мысль» в Париже (1990—1993 годы), внештатным сотрудником на Радио Свобода (признано иноагентом и нежелательной в РФ организацией) (1988—1995 годы). С 2011 по 2020 год вел на телеканале «Культура» авторскую программу «Исторические путешествия Ивана Толстого».