К читателям газеты «Коммерсанть»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сердечно поздравляю всех вас с праздником Святой Пасхи — Воскресением Христовым.

Это великое событие, произошедшее две тысячи лет назад, свидетельствует о жертвенной и всепобеждающей любви Божией к человеку. Ради нас и ради нашего спасения Господь сошел на землю, проповедовал Евангелие, принял крестную смерть и воскрес. С тех пор и доныне Он оживотворяет нас Своей любовью, избавляет от страха смерти, врачует душевные и телесные немощи, поддерживает в трудностях, утешает в скорбях, укрепляет в вере, дарует надежду.

Обрести полноту бытия и спасение в жизни вечной мы сможем, если последуем словам Господа нашего Иисуса Христа: «Покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк. 1, 15). Этот призыв побуждает к действиям: покаяние предполагает изменение внутреннего настроя и образа жизни, а вера, сопрягаемая с молитвой и добрыми делами, привлекает в наши души благодать, которой мы и спасаемся. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 2, 8),— пишет святой апостол Павел.

Сегодня, когда на человека обрушивается поток различной, но нередко и бесполезной информации, когда жизнь проходит в спешке и суете, а душа утомляется от пустых слов и несбывшихся надежд, особенно важно, вняв пасхальному благовестию, обрести покой и умиротворение, а значит — источник неоскудевающих сил и подлинной радости.

Благодаря Бога всегда и за все (Еф. 5, 20), будем помнить о том, что «мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2, 10).

Пусть же Воскресший Господь споспешествует всем и каждому из вас на жизненном пути, ниспосылая в сердца Свою любовь и благодать, помогая сохранять веру и верность евангельским заветам.

Кирилл, патриарх Московский и всея Руси