«Ювентус» продлил контракт с главным тренером Спаллетти

Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил о продлении контракта с главным тренером Лучано Спаллетти. Новое соглашение со специалистом рассчитано до 30 июня 2028 года.

Спаллетти возглавил «Ювентус» в октябре 2025 года, сменив на этом посту хорвата Игора Тудора. В турнирной таблице чемпионата Италии команда с 57 очками по итогам 31 тура занимает пятое место.

Предыдущим местом работы 67-летнего специалиста была сборная Италии, которой он руководил с 2023 по 2025 год. На клубном уровне специалист возглавлял итальянские «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Анкону», «Рому», «Интер» и «Наполи». Также он тренировал петербургский «Зенит», вместе с которым стал двукратным чемпионом России, а также завоевал кубок и суперкубок страны.

Таисия Орлова