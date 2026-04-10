На дороги Свердловской области для уборки снега вышло более 250 единиц техники

Свыше 250 единиц техники работают в снегопад на дорогах Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. В их числе 178 комбинированных дорожных машин, 28 автомобилей с отвалом, 23 автогрейдера и 29 единиц прочей техники.

Для борьбы с зимней скользкостью дорожники израсходовали более трех тысяч тонн пескосоляной смеси. На федеральных трассах задействованы еще 65 машин.

«По территории области прошел снег, местами сильный. Отмечается гололед, на дорогах гололедица, местами поземок. Дорожные службы по поручению губернатора Дениса Паслера в круглосуточном режиме следят за состоянием трасс»,— сообщили в департаменте.

Работы продолжатся до полного устранения последствий снегопада.

Полина Бабинцева