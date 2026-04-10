В Ливане 1,5 тыс. человек погибли за время операции Израиля против «Хезболлы»

Более 1,5 тыс. человек погибли в Ливане с начала марта, когда Израиль начал военную операцию против ливанской группировки «Хезболла». Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные Минздрава Ливана.

Среди 1530 погибших — 102 женщины и 130 детей. Минздрав Ливана также сообщил об 11 погибших израильских военнослужащих. Число убитых участников «Хезболлы» неизвестно. Более 4,8 тыс. человек получили ранения.

Утром 2 марта начальник Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир объявил о начале операции против «Хезболлы». На следующий день израильские войска вошли на юг Ливана. Ливанское движение, утверждают в израильской армии, вступило в военный конфликт на стороне Ирана и ударило ракетами по территории Израиля. ЦАХАЛ призвал жителей 50 населенных пунктов Ливана эвакуироваться из-за предстоящих атак по объектам организации.