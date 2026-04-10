Автоэкспорт Китая в марте вырос на 82,4%

В марте текущего года Китай экспортировал около 748 тыс. легковых автомобилей. Это на 82,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. По сравнению с февралем 2026 года рост экспорта в марте составил почти 28%. Об этом сообщает AP со ссылкой на доклад Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая (CAAM).

Из доклада следует, что экспорт электромобилей, включая гибридные и подключаемые модели, вырос в годовом выражении более чем на 140%, а по сравнению с февралем — на 31%. Всего Китай экспортировал в марте 363 тыс. электромобилей.

Из-за растущего экспорта автопродажи в самом Китае снижаются. В марте в стране продали почти 1,7 млн автомобилей. Показатель на 19,2% ниже, чем годом ранее. Число внутренних продаж уменьшается уже пятый месяц подряд.

По мнению прошенных AP экспертов, растущий экспорт компенсирует низкие продажи внутри страны, поэтому автомобильная индустрия Китая в целом не пострадает. Эксперты прогнозируют, что по итогам года продажи китайских автомобилей за пределами страны могут вырасти как минимум на 20%.

Алена Миклашевская