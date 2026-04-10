Экс-депутат Сидюков сформировал коррупционные активы на 62,5 млрд рублей

Бывший депутат Законодательного собрания Краснодарского края Алексей Сидюков за время нелегальной совместной деятельности с экс-вице-губернатором региона Андреем Коробкой сформировал активы, совокупная стоимость которых достигает 62,5 млрд руб. Часть из них входит в агрохолдинг, ежегодная выручка которого составляет около 9 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил представитель Генпрокуратуры в суде, Алексей Сидюков за период незаконной совместной деятельности с Андреем Коробкой сформировал активы общей стоимостью 62,5 млрд руб. В их состав входят 628 земельных участков площадью 5,6 тыс. га, 102 здания, 17 помещений площадью более 2 тыс. кв. м, 29 сооружений и 51 коммерческое общество.

Часть имущества образует агрохолдинг «Кубаньзернопродукт» стоимостью 7,8 млрд руб. с ежегодной выручкой порядка 9 млрд руб. Другие активы входят в группу строительной компании «Семья» — их имущество оценивается в 24 млрд руб.

По словам представителя истца, один из эпизодов совместной противоправной деятельности Андрея Коробки и Алексея Сидюкова связан с застройкой земель в Краснодаре, где располагался элеватор. В 2018 году по требованию Андрея Коробки краевое министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности неправомерно согласовало прекращение работы элеватора, имевшего стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности. Земельный массив в исторической части города был перепрофилирован под застройку, что позволило фирмам Алексея Сидюкова возвести жилые комплексы.

Генпрокуратура подала в суд антикоррупционный иск об обращении в доход РФ имущества бывших депутатов Законодательного собрания Краснодарского края Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова, с которыми вел деятельность бывший вице-губернатор края Андрей Коробка. По данным суда, ответчиками по иску проходят 18 человек. Среди них бывшие депутаты Фурса и Сидюков, а также члены их семей: Сидюковы Наталья, Евгений и Алексей, Фурса Мария и Татьяна. В списке ответчиков также значатся сам Андрей Коробка, Чеботаревы Андрей, Владимир, Григорий и Александра, Сергей Бутко, Александр Дубовик, Елизавета Козырева, Алла Комендантенко, Александра Котомцева и Любовь Шкатова.

Алина Зорина