Офисы сгоняют расходы

По итогам 2026 года темп роста стоимости строительства офисной недвижимости в Москве замедлится: по оценкам, он составит 10% против 18% годом ранее. Девелоперы смогли приспособиться к сложившимся условиям, подыскав новых поставщиков и изменив логистические цепочки. Однако остаются и другие проблемы, такие как, например, нехватка рабочей силы и ужесточение налоговой нагрузки.

Стоимость строительства высококлассной офисной недвижимости по итогам 2026 года может вырасти на 10% год к году, до 220 тыс. руб. за 1 кв. м, следует из совместного исследования консалтинговой компании IBC Real Estate и девелоперской Stone. Темпы роста замедляются: в 2025 году этот показатель увеличился на 18%, до 200 тыс. руб. за 1 кв. м, в 2024 году — на 17%, до 170 тыс. руб. за 1 кв. м говорят аналитики.

Одни из главных причин замедления темпов роста затрат — адаптация девелоперов к сложившимся условиям, говорит управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский.

По его словам, застройщики офисов смогли выстроить новые логистические цепочки и нашли альтернативных поставщиков. Кроме того, они оптимизируют проектные решения и сокращают избыточные площади общего пользования, добавляет директор департамента инвестиций и рынков капитала Bright Rich | CORFAC International Екатерина Андреева.

Прогнозируемое снижение ключевой ставки ЦБ и низкая инфляция производителей продолжат замедлять рост себестоимости строительства, предполагает управляющий партнер Pridex Александр Алейников. Стоимость офисного строительства будет расти на 7–10% в год, ожидает Николай Казанский.

Однако давление на девелоперов бизнес-центров не ослабевает. Дополнительную нагрузку на компании оказывают расходы, связанные с продажами, ценами на земельные участки и налоги, добавляет руководитель аналитического центра Stone Марина Грицкова. Отражается на увеличении стоимости удорожание рабочей силы из-за острого дефицита кадров на рынке, добавляет партнер Ricci Дмитрий Жидков.

Еще одним фактором роста стоимости строительства, по словам господина Жидкова, являются усиленные со стороны властей требования к архитектурным решениям.

Это увеличило сроки проектирования и усложнило прогнозирование объема вложений в строительство офисных объектов, говорит Марина Грицкова. Так, средняя стоимость фасадов в январе—марте 2026 года увеличилась на 30% год к году, до 39 тыс. руб. за 1 кв. м, эта статья занимает около 18% в общей структуре затрат, по данным руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой.

В результате цена на строящиеся и проектируемые офисные пространства растет констатирует Дмитрий Жидков. Цена экспонирования в офисных зданиях на стадии строительства к концу 2026 года может достичь 515 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 6% больше год к году, по данным Екатерины Беловой. Дорожает и аренда бизнес-центров: по итогам текущего года арендные ставки в строящихся офисах могут составить 45 тыс. руб. за 1 кв. м в год — это на 9% больше год к году, подсчитала госпожа Белова.

Некоторые арендаторы в этих условиях вынуждены сокращать занимаемые в бизнес-центрах площади, говорит Николай Казанский. Деловая активность в сегменте тоже сократилась: по итогам января—марта 2026 года объем сделок с офисной недвижимостью сократился вдвое год к году, до 161 тыс. кв. м, по данным Bright Rich | CORFAC International. По данным господина Казанского, вакантность в офисном сегменте за этот же период выросла на 1,6 процентного пункта год к году, до 6,6%. При этом, обращает внимание Екатерина Андреева, качественные бизнес-центры в хорошей локации пользуются устойчивым спросом, вакантными остаются проекты с менее продуманной концепцией.

София Мешкова