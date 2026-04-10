Лодка со 130 ливийскими мигрантами затонула в Средиземном море

Лодка со 130 мигрантами из Ливии затонула в Средиземном море. Торговое судно и буксир спасли 32 человека. Тела двух человек удалось найти в воде. Остальные числятся без вести пропавшими, пишет Associated Press со ссылкой на миграционное агентство ООН.

Лодка отплыла 5 апреля из Таджуры на северо-западе Ливии. Судно перевернулось из-за плохой погоды. Итальянская береговая охрана перевезла выживших на южный итальянский остров Лампедуза.

По данным Международной организации по миграции, с начала 2026 года в Средиземном море погибло максимальное с 2014 года количество мигрантов — как минимум 990 человек. Только в центральной части Средиземного моря в 2026 году погибло 765 человек, что примерно на 150% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основным пунктом въезда в Европу для мигрантов из Северной Африки остается итальянская Лампедуза.