В реконструкцию Курского водохранилища могут вложить 360 млн рублей

Объявлены торги по поиску подрядчика на разработку проектно-сметной документации для реконструкции Курского водохранилища на реке Тускарь в пригородном Курском районе. Заказчиком выступает областное министерство природных ресурсов. Начальная цена контракта — 360 млн руб. Это следует из документации тендера.

Источник — областной бюджет. Согласно конкурсной документации, подрядчик обязан выполнить работы в три этапа до 1 ноября 2027 года. В перечень его обязательств входит выполнение инженерных работ, разработка проектной документации, проведение госэкспертизы с получением положительного заключения. Гарантийный срок составит три года.

Отмечается, что реконструировать водохранилище будут за счет федерального (97%) и областного (3%) бюджетов. Предельная стоимость реконструкции объекта определена в размере 9,9 млрд руб. (включая стоимость проектно-изыскательских работ) с учетом НДС в ценах четвертого квартала 2030-го. Работы запланированы на 2028–2030 годы. Технологические решения подрядчика могут включать восстановление ложа для ликвидации мелководий, устройство и обновление дренажных систем, а также возведение защитных дамб при необходимости. Конкретный набор решений определят на стадии проектирования — для этого разработают не менее трех вариантов, из которых выберут и согласуют с заказчиком наиболее экономически целесообразный.

Заявки на конкурс принимаются до 20 марта, итоги подведут 25-го.

В мае 2024 года Федеральное агентство водных ресурсов объявило о намерении выделить до 9,5 млрд руб. на завершение второй очереди Курского водохранилища на реке Тускарь до 2027 года.

Кабира Гасанова