Комитет Госдумы выступил против уголовной ответственности за хулиганство на дорогах

Комитет Госдумы по госстроительству не поддержал законопроект, которым предлагалось прописать в УК возможность штрафовать на 300-500 тыс. руб. либо лишать свободы на срок до 5 лет за «грубое нарушение общественного порядка» с помощью транспортных средств. Поправки в статью 213 УК («Хулиганство») предложила группа депутатов, включая Ярослава Нилова и Владислава Даванкова.

«Акт вандализма или агрессивное поведение водителей или других лиц по отношению к водителям может привести к массовым нарушениям ПДД, авариям и даже человеческим жертвам, — говорится в пояснительной записке. — Отнесение хулиганства в случаях, когда виновной или потерпевшей стороной являются водители, к уголовному преступлению, позволит сформировать более безопасную среду для всех участников движения».

Законопроект не учитывает, что в УК уже есть статья 267.1 «Действия, угрожающие безопасности транспортных средств» (санкции – до двух лет лишения свободы), считаются в думском комитете по госстроительству: предложенные изменения в УК могут дублировать существующий состав. Одновременно с этим, отмечается в заключении комитета, существует риск, что в результате принятия поправок преступлением будет считаться деяние, которое сейчас квалифицируется по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

Поправки планируется рассмотреть 15 апреля на пленарном заседании Госдумы.

Суды в ряде регионов начали привлекать к уголовной ответственности автомобилистов, пойманных за опасным вождением, по статье 267.1 УК еще в 2025 году.

Иван Буранов