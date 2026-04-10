В США установлен новый антирекорд по рождаемости

В 2025 году в США родилось чуть больше 3,6 млн младенцев, что на 1% меньше, чем годом ранее. При этом общий коэффициент фертильности, показывающий число рождений на 1 тыс. женщин в возрасте 15–44 лет, опустился до нового рекордно низкого уровня — 53,1. Такие данные приводятся в докладе Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).

Общий коэффициент фертильности в США стабильно падает с 2008 года. В 2007 году этот показатель составлял 69,3, к 2010 году снизился до 64,1, к 2024 году — до 53,8. Еще один важный пункт — суммарный показатель рождаемости (коэффициент, показывающий, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении репродуктивного периода) — остался на уровне 2024 года, 1,79. Он выше рекордного минимума в 1,62, который был зафиксирован в 2023 году, но все равно гораздо ниже, чем, например, в 2007 году, когда он был 2,12, и тем более чем в 1960 году, когда на одну женщину приходилось в среднем 3,65 рождения. Таким образом, этот показатель в США уже много лет находится ниже уровня воспроизводства населения, для которого необходимы 2,1 рождения на одну женщину.

Эксперты указывают, что все чаще молодые женщины принимают решение отложить рождение ребенка на период после 30 лет, поэтому показатель рождаемости растет в возрастной группе 30–40 лет. Но этого роста недостаточно, чтобы компенсировать снижение числа рождений в группе до 30 лет. Сказывается также и то, что американцы в последние десятилетия реже вступают в брак и предпочитают делать это в более зрелом возрасте.

