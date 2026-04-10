ПАО «АПРИ» и киностудия «Союзмультфильм» договорились о сотрудничестве

ПАО «АПРИ» и киностудия «Союзмультфильм» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого формат интерактивных парков «Союзмультпарк» будет интегрирован в жилую и рекреационную инфраструктуру ПАО «АПРИ».

Соглашение предусматривает совместную проработку проектов и мероприятий, обмен экспертизой, а также проведение информационных кампаний. В частности, в ходе сотрудничества рассматривается интеграция интерактивных парков в проектную инфраструктуру ПАО «АПРИ».

«Мы рады совместной работе с одним из лидеров строительной отрасли в Челябинской области — вместе мы сможем создать пространства, которые объединят детей и их родителей благодаря общему культурному коду. И это не просто работа по организации досуга, а самый настоящий вклад в будущее наших детей», — сказал коммерческий директор киностудии «Союзмультфильм» Владимир Чибисов.

Ранее интерактивные парки «Союзмультфильма» открывались как самостоятельные городские площадки в различных российских регионах. Так, в настоящее время мультимедийные павильоны «Союзмультпарк» открыты в Москве и в Казани.

«„Союзмультфильм“ — бренд, хорошо знакомый семьям по всей стране. Партнерство с „Союзмультпарком“ открывает для нас возможность интегрировать востребованный развлекательный формат в рекреационные объекты наших проектов», — отметил председатель совета директоров ПАО «АПРИ» Алексей Овакимян.

ПАО «АПРИ» — ведущий мультирегиональный девелопер, занимающий лидирующие позиции в строительной отрасли в домашнем регионе — Челябинской области и реализующий масштабные жилые и коммерческие проекты в Челябинской и Свердловской областях, на Дальнем Востоке, в Ставропольском крае и Ленинградской области. Флагманский проект АПРИ — комфортабельный жилой район с малоэтажной застройкой и собственной инфраструктурой «ТвояПривилегия» в Челябинске, модель и успешный опыт реализации которого масштабируются в других регионах присутствия. Кроме того, компания развивает всесезонный мультифункциональный курорт «ФанПарк» на западном берегу Шершневского водохранилища под Челябинском, с аквапарком, парком аттракционов, горнолыжным комплексом, отелем и инфраструктурой для водных видов спорта. Компания провела IPO на Московской бирже в 2024 году (тикер APRI). Дополнительная информация о ПАО «АПРИ» и строительных проектах представлена на сайте. «Союзмультфильм» — современный медиахолдинг и крупнейшая анимационная студия в России, выпускающая более 20 часов анимации в год — это сериалы, полнометражные и короткометражные фильмы. Помимо производства компания также развивает собственные телеканалы «Мультиландия» и «Умка», лицензионное агентство, сеть развлекательно-познавательных мультимедиа-площадок, актуальные технологии и профессиональное образование. На сегодняшний день здесь работают лучшие эксперты и лидеры российской анимационной индустрии. В 2026 году киностудия отмечает 90 лет со дня основания — 10 июня 1936 года. В рамках празднования по всей стране пройдут выставочные мероприятия, кинопоказы, мастер-классы, шоу и многое другое.

