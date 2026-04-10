Судебный пристав в Тимашевском районе подозревается во взяточничестве и мошенничестве

Тимашевский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя ОСП по Тимашевску и Брюховецкому району ГУ ФССП России по краю. Сотрудник подозревается в получении взятки и превышении должностных полномочий. Ранее ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в марте 2022 года к судебному приставу-исполнителю обратился знакомый в интересах женщины, на имущество которой в рамках исполнительного производства был наложен арест. Он просил оказать помощь в снятии ограничений для последующей продажи имущества. Фигурант согласился на предложение, потребовав взятку в размере 30 тыс. руб. После этого исполнительные производства в отношении должника были прекращены без возмещения задолженности. Этот факт выявлен в ходе прокурорской проверки.

В сентябре 2023 года к обвиняемому обратился знакомый с просьбой помочь в приобретении жилья на территории края. Пристав, понимая, что в силу трудовой деятельности не может оказать помощь, пообещал содействие в покупке земельного участка или жилья при реализации имущества с торгов по заниженной стоимости. Впоследствии он неоднократно сообщал знакомому ложные сведения о подборе недвижимости, не намереваясь совершать эти действия. В результате судебный пристав получил от знакомого денежные средства в размере 1,2 млн руб. для приобретения недвижимости, присвоил их и распорядился по своему усмотрению.

В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям взяткодателя.

Во время допроса фигурант признал вину. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Алина Зорина