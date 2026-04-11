Поллиноз на пороге

Очередной сезон принес раннее цветение ольхи и орешника. На очереди береза, доминирующий аллерген средней полосы. О том, что нового появилось в методах борьбы с поллинозом, «Ъ» рассказала медицинский директор проекта «Аллерготоп», врач аллерголог-иммунолог, гештальт-терапевт Елена Шуватова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Беседовала Елена Туева

— Ваша компания — единственная в России, которая ведет ежедневный пыльцевой мониторинг и на своем сайте предоставляет информацию об уровнях пыления. Кому как не вам знать, какая пыльца и в каких объемах уже находится в атмосфере… — Первые аллергены весны в средней полосе — ольха и орешник. Достаточно одной недели устойчивого плюса, чтобы началось их цветение. Концентрации этих аллергенов сейчас примерно одинаковые и соответствуют желтому индикатору пыления (максимальный уровень — красный). В абсолютных цифрах это 25–35 зерен в кубометре воздуха. Если погода будет такая же теплая, в ближайшие дни концентрация будет нарастать. — Как концентрация пыльцы в атмосфере зависит от погоды? — Похолодание уменьшает активность пыления деревьев. Если надолго установится прохлада с периодическими дождями, то пыление растянется, будет происходить равномерно, без пиковых выбросов. Если будет жаркая, солнечная погода, то пыление пройдет быстрее, но с пиками высокой концентрации пыльцы. — Пыльца ольхи и орешника — не главный повод нервничать для аллергиков. Береза — вот настоящий кошмар. Когда она зацветет? — Да, пыльца березы в нашей полосе — доминирующий аллерген, то есть такой, который оказывает на самочувствие людей с аллергией наибольшее влияние по сравнению с другими присутствующими в воздухе. Как показывают результаты более чем тридцатилетних наблюдений, цветение березы всегда начинается примерно 20 апреля: самое раннее — 19 апреля, самое позднее — 1 мая. Пик концентрации пыльцы березы обычно приходится на майские праздники.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Период цветения — самый тяжелый для аллергиков

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ — Многие считают, что поллиноз — это насморк. Так ли это? Какие еще проявления поллиноза бывают? Как справляться с поллинозом — Основные симптомы сезонной аллергии — аллергический ринит, то есть заложенность носа и водянистые выделения. А еще слезотечение, зуд и припухлость век. Возможны также симптомы бронхиальной обструкции, пыльцевая бронхиальная астма, когда человеку тяжело дышать, он испытывает приступы затрудненного дыхания, кашель, першение в горле. Еще могут быть проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, поскольку пыльцу мы в каких-то объемах заглатываем. Некоторые пациенты могут ощущать боли в животе, вздутие, нарушение стула, хотя это бывает довольно редко. — Какие-то кожные проявления — сыпь, дерматит? — Бывает обострение атопического дерматита, если есть склонность к кожным реакциям. При контакте с пыльцой могут быть более тяжелые реакции вплоть до отека Квинке. Возможна крапивница. Часто ухудшается общее состояние: появляются слабость, раздражительность, нарушения сна, снижение эмоционального фона, активности, учащаются головные боли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Типичное проявления аллергии — ринит, но бывают и кожные реакции, и отеки Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Страдающим аллергией при цветении лучше находиться на улице минимальное время Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Типичное проявления аллергии — ринит, но бывают и кожные реакции, и отеки Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Страдающим аллергией при цветении лучше находиться на улице минимальное время Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото

— Для лечения аллергии вот уже больше 100 лет применяется аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Что это такое и зачем она нужна? — АСИТ — это единственный метод этиотропного лечения аллергии, то есть направленного на устранение причины заболевания, который, что особенно важно, предотвращает так называемый атопический марш, когда все начинается с аллергического ринита, а заканчивается бронхиальной астмой с ежегодным утяжелением симптомов. АСИТ предполагает введение в организм пациента причинно значимого аллергена, чтобы выработать нечувствительность к нему. Лечение проводится в два этапа: сначала идет набор дозы, когда постепенно повышается дозировка аллерговакцины. Затем, по достижении пика дозы, наступает этап поддерживающей терапии, когда дозировка препарата не растет. — Это уколы? — Существует инъекционная АСИТ, когда аллерговакцины вводятся подкожно, и сублингвальная, или подъязычная, с использованием спреев или таблеток. Для сублингвальной АСИТ есть препараты французской фирмы Stallergen: подъязычные капли «Сталораль» от аллергии к пыльце березы и таблетки «Оралэйр» для терапии злакового поллиноза, то есть аллергии к пыльце луговых трав. — Нет ли отечественных аналогов? — Отечественных сублингвальных препаратов нет, но есть неплохие инъекционные аллерговакцины, которые производит научно-производственное объединение «Микроген». Это прежде всего водно-солевые аллергены, которые представляют собой обработанные определенным образом экстракты пыльцы растений. У них есть целый ряд преимуществ. Во-первых, это дешевые препараты, во-вторых, они на протяжении многих десятилетий никуда не деваются в отличие от импортных. АСИТ длится три-пять лет, и, если препарат исчезает, лечение надо начинать сначала, а это весьма травматично для пациентов. Поэтому очень важно, чтобы лекарство всегда было в наличии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Терапия от аллергии сегодня бывает сублингвальной и инъекционной

Фото: Lea Suzuki / The San Francisco Chronicle / Getty Images Терапия от аллергии сегодня бывает сублингвальной и инъекционной

Фото: Lea Suzuki / The San Francisco Chronicle / Getty Images

— Какие виды аллергии можно лечить водно-солевыми аллергенами? — Палитра широчайшая: береза, ольха, лещина, дуб, ива, ясень, злаковые (ежа, тимофеевка, овсяница, мятлик луговой) и сорные травы (полынь, амброзия, марь белая, которую часто называют лебедой). С таким огромным выбором аллергенов можно собрать персонифицированную аллерговакцину для каждого пациента. — Это все плюсы. А минусы? — Минус в том, что это аллергены довольно плохой очистки, на высоких дозах они часто вызывают побочные эффекты, и лечить ими должен очень грамотный врач. — Какие могут быть побочные эффекты? — Системные реакции: генерализованная крапивница, приступы удушья и даже анафилаксия с падением давления и прочими неприятными проявлениями. Это самый страшный страх аллерголога, и он должен быть постоянно готов немедленно такую реакцию купировать.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Наибольшие проблемы аллергикам доставляют не плодовые деревья, а, например, береза с ее летучей пыльцой

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ — Какова схема введения водно-солевых аллергенов? — Существуют разные. Одна практикуется амбулаторно, когда пациент сначала приходит два-три раза в неделю, пока идет набор дозы, потом раз в неделю. Вторая используется в стационаре, где в течение двух недель пациенту проводят интенсивный курс АСИТ — три укола в день с интервалом два часа.

— Есть ли российские препараты, которые не вызывают опасных реакций? «Ъ» узнал, как разрабатывают вакцину от самой популярной в России аллергии — В последние годы на нашем рынке представлены так называемые аллергоиды. В них тоже используется нативная пыльца, то есть настоящая, собранная, но она определенным образом обработана. Смысл этой обработки в том, чтобы уменьшить аллергенность — побочные эффекты, которые мы не хотим получить в ходе лечения, и усилить иммуногенность, то есть способность вакцины произвести лечебный эффект через изменение реактивности иммунной системы. — В чем еще их достоинства? — Например, более удобный график введения по сравнению с водно-солевыми аллергенами: достаточно 25 инъекций, чтобы курс АСИТ считался завершенным. Это очень экономит время пациентов.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Популярные средства от аллергии снимают только временные ее проявления

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС — Что можно вылечить аллергоидами? — Сегодня очень популярен в России микст-аллергоид из пыльцы березы, ольхи и лещины. Существуют также микст-аллергоид из пыльцы луговых трав (овсяница, ежа, тимофеевка, которые пылят в середине лета) и аллергоид пыльцы амброзии — он актуален для южных регионов страны. Есть также аллергоид клеща домашней пыли. К поллинозу это не относится, но важно, что препарат есть.

— А сублингвальную АСИТ можно дома проводить? — В общем да. Первые несколько приемов аллергена проходят в кабинете врача, а дальше пациент лечится сам. В идеале он должен периодически появляться в клинике, чтобы врач проверил, правильно ли идет лечение, но мы знаем менталитет нашего пациента и понимаем, что в большинстве случаев этого не происходит. Поэтому во врачебном сообществе идет нестихающий спор, что лучше. Я отношусь к адептам инъекционной АСИТ, потому что считаю, что пациент без присмотра может наделать ошибок и АСИТ может пойти не так. — Что может случиться? — Например, возможны побочные эффекты, если не изменить проведение сублингвальной АСИТ при ОРЗ или ОРВИ. Поцарапанная зубной щеткой десна тоже требует внимания, потому что через ранку аллерген по-другому начинает всасываться и возможны оральные симптомы. При таком лечении случаются и очень серьезные реакции — с удушьем, с отеком Квинке. В этот момент пациент остается один на один с ситуацией, и как он поведет себя — непонятно. Проблема с сублингвальной АСИТ еще и в том, что ее назначают все, кому не лень: терапевты, ЛОРы, педиатры, и это неправильно, потому что этот метод требует особого понимания и особой врачебной специализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иммунотерапию от аллергии рекомендуют начинать за полгода до старта периода цветения

Фото: Lea Suzuki / The San Francisco Chronicle / Getty Images Иммунотерапию от аллергии рекомендуют начинать за полгода до старта периода цветения

Фото: Lea Suzuki / The San Francisco Chronicle / Getty Images