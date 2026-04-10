Снова будут бить ногами

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) намерен отказаться от использования мячей компании Adidas, сотрудничество с которой длится уже четверть века. Место немецкого производителя займет Nike. В американской компании подтвердили, что ведут с UEFA эксклюзивные переговоры. Сделка, предусматривающая, что мячами Nike будут играть во всех трех еврокубках, будет приносить UEFA примерно по €40 млн в год, что вдвое больше дохода, генерируемого аналогичными контрактами сейчас.

Американский производитель спортивной амуниции Nike в ближайшее время подпишет соглашение с UEFA. Оно предусматривает, что Nike станет поставщиком мячей для всех клубных турниров, проводимых UEFA,— Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Контракт рассчитан на период с 2027 по 2031 год.

В компании UC3, совместном предприятии, учрежденном UEFA и Ассоциацией европейских футбольных клубов (ECA), контролирующей маркетинговые и коммерческие права континентальных клубных турниров, сообщили Reuters, что действительно ведут переговоры с Nike.

Факт подготовки к сделке подтвердили и в самой Nike. В свою очередь, в Adidas, как сообщает Financial Times, заявили, что не намерены продлевать «старинное» соглашение с UEFA. Оно было подписано еще в 2001 году (интересно, что тогда Adidas перехватил статус поставщика мячей для UEFA как раз у Nike), с тех пор неоднократно продлевалось и истекает по завершении сезона-2026/27.

Официально финансовые параметры готовящейся сделки не называются. Но по информации Financial Times, UEFA удалось добиться серьезного увеличения выплат. Они составят около €40 млн в год. Это вдвое больше, чем UEFA получает от действующих аналогичных контрактов. Поставщиком мячей для Лиги Европы и Лиги конференций является не Adidas, а Decathlon. Но контракт с французской компанией также истекает в 2027 году и продлен не будет.

Смена многолетнего и надежного партнера укладывается в новую политику UEFA, поставившего цель значительно нарастить в ближайшие годы доходы от рекламных и маркетинговых соглашений. Новая стратегия предполагает отказ от долгосрочных контрактов.

Что-то похожее на четырехлетние циклы, используемые при реализации медийных прав. Нынешние медийные соглашения UEFA истекают по завершении следующего сезона, а новые рассчитаны также на 2027–2031 годы. Только на ключевых рынках, в Англии, Германии, Италии, Испании и Франции, удалось добиться роста поступлений на 20% — с €2 млрд до €2,5 млрд в год.

Ранее UEFA сообщил, что с 2027 года прекращает сотрудничество с пивоваренной компанией Heineken, бренды которой рекламировались в еврокубках с 1994 года, и принял предложение Anheuser-Busch. Американские пивовары готовы платить по шестилетнему соглашению по €200 млн в год. Это на 66% больше, чем сейчас платит Heineken.

Возвращаясь к мячам, стоит отметить, что это весьма заметный рынок. По подсчетам Business Research Insight, в 2026 году его объем составит $3,3 млрд (€2,82 млрд), а к 2035 году достигнет $7,42 млрд (€6,33 млрд). Но продажи собственно мячей для Nike, скорее всего, не основная цель сотрудничества с UEFA.

Ценность мячей как способа продвижения бренда в 2024 году описал один из руководителей еще одного производителя спортивной амуниции — Pumа — Карлос Лахе. «Мяч — это способ для бренда присутствовать в каждой игре. Мяч — это то, вокруг чего она строится. Значит, можно оставаться в центре внимания, не бегая из страны в страну и не собирая на контракты игроков и отдельные команды»,— отметил он в интервью The Athletic.

Александр Петров