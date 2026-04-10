Умер ректор ММУ Альгирдас Манюшис

Ректор и один из учредителей Московского международного университета (ММУ), доктор экономических наук, профессор Альгирдас Манюшис умер 9 апреля в возрасте 75 лет. Об этом сообщила пресс-служба университета.

«Это невосполнимая потеря для всего нашего университетского сообщества... Выражаем искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал Альгирдаса Юозовича»,— указано в сообщении.

Господин Манюшис стал ректором ММУ в марте 2019 года. Он руководил созданием в университете программ бакалавриата и магистратуры, а также курировал исследовательские и образовательные проекты.

В 2011 году Альгирдас Манюшис был удостоен почетного звания заслуженного работника высшей школы России. Он стал лауреатом премии «Вольного экономического общества России» «Экономическая книга года — 2021». Кроме того, господин Манюшис был членом президиума Российской академии естественных наук (РАЕН).

Вера Лупулешина