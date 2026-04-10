И в нос, и в глаз

Российский боксер Павел Силягин не смог завоевать вакантный титул чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в суперсреднем весе (до 76,2 кг). Оппонент, доставшийся Силягину в первом в карьере титульном поединке, оказался слишком хорош. Уже в самом начале состоявшегося 9 апреля в Монреале боя кубинец Ослейс Иглесиас показал, как работает его знаменитый апперкот правой, а потом уверенно довел матч до досрочной победы. На девятый раунд получивший слишком серьезные повреждения Силягин не вышел.

Фото: Graham Hughes / The Canadian Press / AP В бою за звание чемпиона IBF Ослейс Иглесиас (справа) оказался слишком хорош для Павла Силягина

Для Павла Силягина, очень интересного российского боксера, первая попытка добраться до чемпионского пояса превратилась в довольно болезненный опыт. Хотя и не сказать, что совершенно провальный. По крайней мере, еще до матча Силягин, вышедший на пик в непростое время, связанное с санкциями и разными ограничениями, и до сих пор дравшийся исключительно на родине, то есть все-таки скорее в зоне комфорта и поодаль от радаров лучших экспертов, вычисляющих по-настоящему примечательных персонажей, заставил и зарубежных обозревателей выучить свою фамилию. Ни от кого же не ускользнул тот факт, что, после того как добывший в сентябре прошлого года в поединке против Сауля Альвареса пояс Международной боксерской федерации, как и три остальных, американец Теренс Кроуфорд завершил карьеру, образовался целый отряд претендентов на освободившееся звание с громкими именами. Но никто из них не захотел иметь дело с заранее выбранным для участия в монреальском поединке Ослейсом Иглесиасом — слишком жестким, слишком опасным. А Силягин, в отличие от того же, например, Альвареса, шансом с удовольствием воспользовался и не побоялся отправиться в зону дискомфорта, на чужую территорию. Вечер, в рамках которого он дрался, устроила промоутерская компания Eye of the Tiger, а Иглесиас — это ее чуть ли не главный сейчас бриллиант.

Но с самим поединком у Силягина сложилось так себе.

Знатоки бокса, которых интересует не только то, что на поверхности, давно разглядели в кубинском боксере персонажа незаурядного. А почему о нем говорят с придыханием, Иглесиас показал уже в первом раунде. Когда на ринг выходит левша с репутацией беспощадного нокаутера, от него и ждут убийственных ударов с левой руки. Но штука в том, что у Иглесиаса в арсенале есть еще и страшный апперкот правой. Причем взлетающий в стелс-режиме — соперник обычно ничего не видит. Не увидел и Силягин. То, что он продержался на ногах оставшиеся после этого удара полраунда, было не таким уж маленьким подвигом. Комментаторам, скажем, казалось, что устоять не должен — настолько явно его потрясло попадание.

А дальше бой проходил примерно в одном и том же ключе. Павел Силягин, строго говоря, выглядел не так уж плохо. Все его лучшие качества — пластичность, умение угадать, откуда пойдет атака, совершить лаконичный маневр, чтобы ее избежать,— никуда не делись. На самом деле, будь соперник попроще, за таким боксом было бы любо-дорого наблюдать.

Но соперником был боксер с фирменной кубинской школой, многое умеющий, а вдобавок бьющий не как средневес, а как «крузер» — боец из категории на полтора десятка кило выше. И на маневры Силягина ему было наплевать — все равно успевал догнать, попасть. А у российского боксера к тому же все больше заплывал левый глаз, фатально поврежденный, кажется, тем самым апперкотом. И в пятом раунде уже невозможно было не обращать внимания на хлеставшую из носа Силягина кровь. Это лишь дилетант мог решить, что укусы Иглесиаса для него терпимы — не теряет же скорость. Но нет, урон от них был колоссальным.

После восьмого раунда телеоператоры, конечно, взяли севшего в угол Павла Силягина крупным планом. Картина была неприятная: вместо левого глаза — какая-то узкая щелочка, сквозь которую вряд ли что-то толком разглядишь, ручеек крови, стекавший на подбородок и грудь, трансформировался в полноценный поток… В общем, никто, похоже, не удивился, что на следующий раунд Силягин не вышел. И даже Иглесиас, судя по всему, заранее готовился пуститься в чемпионский пляс.

Алексей Доспехов