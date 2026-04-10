Серебряный призер Игр-2026 ски-альпинист Никита Филиппов получил квартиру

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вручил серебряному призеру Олимпиады-2026 Никите Филиппову ключи от квартиры в Петропавловске-Камчатском. Об этом ски-альпинист сообщил в своем Telegram-канале.

«Кому интересно, деньги на квартиру были выделены из внебюджетных источников. И ждите обзор квартиры! Уже начинаю присматривать диван-гориллу и огромную плазму»,— написал спортсмен.

Владимир Солодов заявил, что за Никиту Филиппова «болела вся Камчатка и вся Россия». Глава региона выразил благодарность родителям спортсмена. Также он отметил, что на встрече обсуждался вопрос развития ски-альпинизма в Камчатском крае.

Из 13 российских спортсменов, выступивших на Играх 2026 года, Никита Филиппов стал единственным призером. Он взял серебро в спринте. В марте спортсмен стал чемпионом Европы в этой дисциплине. Ски-альпинисту было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

Таисия Орлова