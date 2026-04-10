ЦРУ использует ИИ для анализа данных и поиска шпионов

В ближайшие несколько лет ЦРУ планирует интегрировать ИИ во все свои аналитические платформы, сообщает Politico со ссылкой на заявление заместителя директора агентства Майкла Эллиса. В частности, агентство будет использовать ИИ для повышения эффективности одной из своих самых важных задач: анализа планов, намерений и возможностей иностранных государств.

Господин Эллис сообщил, что агентство недавно впервые использовало ИИ для создания разведывательного отчета. Он отметил, что роль ИИ в аналитической работе будет только расти, однако заверил, что ключевые решения будут по-прежнему принимать люди.

Помимо анализа информации ЦРУ внедряет ИИ и для решения других задач. Так, в прошлом году было протестировано 300 проектов «для расширения возможностей миссий», связанных, например, с обработкой больших массивов данных и переводом. Помимо этого, агентство хочет внедрить ИИ и другие передовые технологии для сбора совершенно секретной информации о военной, политической и экономической деятельности иностранных держав. Этими задачами занимается недавно расширенный Центр киберразведки ЦРУ.

Екатерина Наумова