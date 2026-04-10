Александр Чачава нарастил долю в Ozon до 35%

Компания АО «О23» венчурного инвестора Александра Чачавы стала крупнейшим акционером МКПАО «Озон». Она довела долю в капитале группы до 34,95%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет международной компании по МСФО.

Как отмечается в документах, бывший крупнейший акционер группы Ozon (MOEX: OZON) — АФК «Система» Владимира Евтушенкова — сохраняет владение долей в 31,8%. Оставшиеся доли распределены между миноритарными владельцами.

О том, что основатель венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава стал акционером группы Ozon, сообщалось 25 июня 2025 года. Тогда он приобрел компанию АО «О23», владевшую 27,7% капитала МКПАО «Озон», у группы «Восток Инвестиции». О сделке в 38,2 млрд руб. сообщалось в апреле 2025 года, но тогда покупатель не раскрывался.

Как сообщали тогда опрошенные «Ъ» эксперты, ни у одного из акционеров нет единоличного контроля: все важные решения принимает совет директоров. Отмечалось при этом, что если господин Чачава займет активную позицию в корпоративной стратегии, то «возможны ускоренные инвестиции в логистику, расширение финтех-услуг и усиление монетизации сервисов».